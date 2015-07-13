ضبط عاطلين بحوزتهما أقراص مخدرة وهيروين بدمياط

تمكن ضباط وأفراد مكتب مكافحة جرائم المخدرات بدمياط برئاسة المقدم عماد معوض، من ضبط "سعد.ا.ع" وشهرته سعد الغبارى 28 سنة عاطل، حيث ضبط وبحوزته 5000 خمسة آلاف قرص tamol _x 225 ومبالغ مالية وتليفون محمول.

كما تمكن ضباط البحث الجنائى بمركز شرطة دمياط، من ضبط "محمد.م.ع" وشهرته الخواجة ٢٧ عاطل، وبحوزته ٢٥ كيلو و٣٠٠ جرام هيروين وتحرر المحضر رقم ١٢٠٧٨ جنايات المركز.

>