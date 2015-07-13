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4 فوائد صحية لتناول العدس فى رمضان.. أهمها مش هاتعطش ولا هاتتعب

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4 فوائد صحية لتناول العدس فى رمضان.. أهمها مش هاتعطش ولا هاتتعب 4 فوائد صحية لتناول العدس فى رمضان.. أهمها مش هاتعطش ولا هاتتعب
العدس الأسمر أحد أهم الأطعمة والأصناف الصحية التى تفيد الجسم، وتمده بالكثير من الفيتامينات والعناصر التى تنقصه، كما أن له فوائد خاصة فى شهر رمضان، وخاصة فى أيامه الأخيرة التى نختتم بها الشهر الفضيل، بحيث يعانى الجسم من إرهاق شديد وصعوبة فى تحمل الجوع والعطش.

الدكتور ضياء على، أخصائى أمراض الباطنة والسكر، أوضح أن العدس من أفضل الأصناف المنسية فى شهر رمضان، وينصح الصائمين بالاهتمام بتناوله كوجبة سحور أو كصنف من أصناف الإفطار المميزة والمفيدة.

وتابع ضياء مؤكدا أن العدس له الكثير من الفوائد فى شهر رمضان وأهمها على الإطلاق:

-العدس الأسود أحد أهم الأصناف التى تمد الجسم بنشاط زائد وطاقة كبيرة مما يخلص الصائم من الكسل والخمول المعروف خلال الصيام.
>-تناول العدس خلال وجبة السحور أحد أهم الخطوات للتمتع لساعات طويلة بشبع وحالة من عدم الرغبة فى الطعام لأن المعدة تهضم العدس فى وقت طويل مما يجعلها شاعرة بالشبع لأطول فترة ممكنة.
>-العدس يساعد على التخلص من التخمة، ولا يسبب الانتفاخ والغازات التى يكثر الإصابة بها خلال شهر رمضان.
>- كما أن للعدس أهمية خاصة مع نهايات رمضان، لأنه سبب فى التخلص من حالة الوهن التى تصيب الصائم فى الأيام الأخيرة من الشهر.

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