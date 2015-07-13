كشفت دراسة طبية النقاب عن أن السكتة القلبية المفاجئة تقتل نحو 300 ألف شخص على مستوى العالم سنويا، بما فى ذلك 7 آلاف طفل سنويا.

وأظهرت الأبحاث أن السكتة القلبية المفاجئة تودى بحياة شخص كل دقيقتين، لتحصد المزيد من الأرواح مقارنة بمرضى سرطان الثدى، والرئة، والإيدز، فى الوقت الذى لا يدرك فيه نحو 60% من المرضى أهمية هذا المرض.

وقالت الدكتورة "فانيتا أرورا" المدير المساعد ورئيس مختبر الفيزيولوجيا الكهربائية، إن الرجفان الأذينى هو السبب الأكثر شيوعا للسكتات القلبية، وليس كل نوبة قلبية تعنى سكتة قلبية.

وأضافت "أرورا" أن دراستنا تهدف إلى تثقيف الناس حول الحاجة الملحة للتعرف على الفرق بين التدابير الفورية واللازمة للتصدى لتلك الحالة المرضية للحد من حالات الوفاة.