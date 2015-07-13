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لو طفلك سلوكه عنيف اعرف الأسباب وطرق العلاج

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لو طفلك سلوكه عنيف اعرف الأسباب وطرق العلاج لو طفلك سلوكه عنيف اعرف الأسباب وطرق العلاج
إذا كنت تتلقى العديد من الشكوى الخاصة بسلوك طفلك العنيف تجاه الاخرين فعليك أن تدرك أن السبب المباشر لإكسابه هذه الصفة هو طريقتك فى تربيته وطريقتك فى التعامل معه وأمامه، هذا ما يؤكده أستاذ طب الأطفال طلعت حسن سالم.

أسباب العنف لدى الطفل

تنقسم أسباب العنف لدى الطفل الى نوعين وهما كما يوضحهما د. طلعت:

- العنف المرضى


>والذى يحدث نتيجة لإصابة الطفل بأمراض نفسية معينة، تدفعه للتعبير عن رغباته بوسائل غير طبيعية، ويمكن تميزه عن العنف المكتسب من خلال عدة ملاحظات أهمها، إيذاء الطفل لنفسه أو إيذاؤه للأطفال الآخرين بصورة مفرطة وغير طبيعية، كاستخدامه لأدوات صلبه فى التعامل، أو إقدامه على أفعال عنيفة، تهدد حياه الآخرين، دون إدراكه لحجم الخطر الذى يقدم عليه.

وهذا النوع من العنف غالبا ما يظهر لدى الأطفال المصابين بأنواع معينه من الأمراض النفسية والسلوكية، كفرط الحركة وبالطبع تتطلب تلك الحالات ضرورة العرض على طبيب السلوكيات.

العنف المكتسب:


> ويحدث نتيجة تأثر الطفل بالبيئة المحيطة به، وأهمها بالطبع سلوك الوالدين تجاهه، فاستخدام أسلوب الضرب فى التربية، يوصل للطفل رسالة مفادها أن العنف يعد وسيلة لحل المشاكل، أو أنه سلوك يمكن التعامل به بين البشر.

كما أن مشاهدة أفلام الكارتون أو ألعاب البلاى ستيشن، التى تحتوى على مشاهد عنيفه، قد يكسب الطفل تلك العادة، ولذا يجب أن يقوم الأهل بمراقبه كل ما يشاهده الطفل.

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مصر 365