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للأمهات: كحة طفلك ممكن تكون بسبب إصابته بديدان الإسكارس

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للأمهات: كحة طفلك ممكن تكون بسبب إصابته بديدان الإسكارس للأمهات: كحة طفلك ممكن تكون بسبب إصابته بديدان الإسكارس
إصابة الأطفال بالديدان أحد الأمراض التى تتسبب فى تعرض الطفل للكثير من المشاكل الصحية ومن أشهرها الديدان الإسكارس التى تصيب الأطفال نتيجة تناولهم بعض الأطعمة الملوثة.

حول ذلك تقول الدكتورة نهى أبو الوفاء استشارى الأطفال بالقصر العينى، إن الإصابة بالديدان الإسكارس من أخطر الأمراض التى تصيب الأطفال خاصة بعمر ما قبل المدرسة أو أول فترة من دخول الطفل المدرسة بسب تناوله بعض الأطعمة الملوثة ببيض الديدان.

وتسكمل د. نهى قائلة: "هناك بعض الأعراض والعلامات التى تعطى مؤشر للإصابة بالديدان الأسكارس وأهمها":
>1)الديدان الأسكاريس تنتج يرقات الديدان "بيض الديدان "والتى تنتقل من المعدة إلى الرئتين مما تؤدى لوجود سعال عند الطفل.
>2)ارتفاع الحمضيات بالدم.
>3) اتنفاخ بالمعدة وعسر الهضم والذى يصل للأنسداد المعوى مما يسبب الألم بالمعدة.
>وتتابع د. نهى قائلة: "يتم تشخيص إصابة الطفل بالديدان الأسكارس من خلال إجراء بعض الفحوصات الطبية مثل تحليل براز للتأكد من وجود وجود ديدان والبويضات الديدان كما يتم وصف الألبيندزول كعلاج للطفل لمدة عشر أيام ثم نعود لتحليل براز مرة أخرى للتأكد من اختفاء الديدان للذلك تنصح بضرورة الابتعاد عن تناول الطفل الأطعمة الملوثة.

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مصر 365