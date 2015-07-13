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تأمين جميع المرافق الحيوية بالسويس وخطة مُحكمة خلال عيد الفطر

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تأمين جميع المرافق الحيوية بالسويس وخطة مُحكمة خلال عيد الفطر تأمين جميع المرافق الحيوية بالسويس وخطة مُحكمة خلال عيد الفطر

أعلنت مديرية أمن السويس، أنه جاري وضع الخطة الأمنية،  لتأمين المُحافظة خلال عيد الفطر المُبارك، موضحةً أن خطة التأمين تتضمن إعلان حالة الطوارئ والاستنفار الأمني الكامل بمنطقة المجرى الملاحي للقناة، ونفق الشهيد أحمد حمدي الرابط بين السويس وسيناء خلال عيد الفطر.

 وقال اللواء طارق الجزار، مُساعد وزير الداخلية لأمن السويس، في تصريحاتٍ خاصة، أن خطة التأمين ستشتمل على تكثيف للتواجد الأمني، وانطلاق دوريات بكثافة، والتي ستنطلق منذ صباح يوم وقفة عرفات بجميع شوارع المحافظة حتي انتهاء أيام العيد بكافة المناطق الحيوية، ومنطقة العين السخنة، ونفق الشهيد أحمد حمدي، لتأمينها ضد أي أعمال بلطجة أو إرهاب، وضبط الخارجين عن القانون، وذلك بالتنسيق مع قوات الجيش الثالث .

 وأضاف أنه قد  تم التنسيق بين رؤساء المباحث، وإدارة المرور للانتشار في الشوارع الداخلية للمحافظة خلال أيام العيد، وخاصةً منطقة الكورنيش القديم والجديد، وميدان الأربعين ومنطقة بور توفيق، وحي السويس والجناين وعتاقة، وذلك مع التنسيق للخروج بحملةٍ، لمنع حالات التحرش، وضبط الدرجات البخارية الغير مُرخصة .

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