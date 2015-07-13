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إجلاء 18 شخص من المحتجزين بمركز تجاري بالقرب من باريس

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إجلاء 18 شخص من المحتجزين بمركز تجاري بالقرب من باريس إجلاء 18 شخص من المحتجزين بمركز تجاري بالقرب من باريس

أفاد نبأ عاجل لقناة “سي بي سي اكسترا” عن مصادر، أن الوحدات الخاصة الفرنسية أجلت 18 شخصُا من المحتجزين بمركز تجاري هاجمه مسلحون بالقرب من باريس.

وقالت  وكالة الأنباء الفرنسية، بأن مسلحين احتجزوا 10 موطنين بمتجر قرب العاصمة باريس.

وقالت مصادر الشرطة الفرنسية، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية” أن الاحتجاز كان عملية سطو، وأن مسلحين أو ثلاثة دخلوا محل برايمارك (مؤسسة إيرلندية لبيع الملابس) في ما نعتقد أنه كان في البدء محاولة سطو مسلح”.

وقال مصدر آخر في الشرطة، إنه بحسب عناصر التحقيق الأولية، فإن موظفة “أرسلت رسالة نصية إلى رفيقها تقول فيها إن مسلحين يحتجزونهم رهائن داخل المتجر”.

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