«الصحة» : رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لعيد الفطر

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المُتحدث الرسمي لوزارة الصحة، استعداد وزارة الصحة لتأمين الاحتفال بعيد الفطر المُبارك، وذلك اعتبارًا من يوم ” الخميس ” الموافق الـ15 ، وحتى ” الاثنين ” الموافق الـ20 من الشهر الجاري، وتشمل خطة الاستعدادت تحديد مستشفيات الإخلاء ورفع كفاءتها، وتجهيز فرق الانتشار السريع سواء المركزية أو الإقليمية، والتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، وتأمين وتدعيم الادوية والمستلزمات، وتامين توفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، ورفع درجة الاستعداد بغرفة عمليات الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، ومركز الخدمات الطارئة 137.

وأضاف المتحدث الرسمي، إلى أنه قد تم رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى الجمهورية بجميع المستشفيات، وأقسام الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة، وتنظيم الاجازات والراحات، طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى، وذلك بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة، مع تواجد السادة مديري الطوارئ بغرف العمليات بمديرية الشئون الصحية، وإرسال التقارير الخاصة بأعداد المُصابين والتشخيصات والمستشفيات، التي تم الإخلاء عليها بكافة المساعدات.

وأكد “عبد الغفار”، على رفع درجة الاستعداد القصوى على جميع مرافق الإسعاف بجميع محافظات الجمهورية، باجمالي عدد 2831 سيارة إسعاف، و10 لنش إسعافي، و2 طائرة إسعافية .

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه بالنسبة للاجراءات الوقائية، قد تم توفير المصل المُضاد للتسمم الممباري ” الخاص بالتسمم من الأسماك المملحة “، وتم توزيع عدد منها على بعض المحافظات التي حدث بها إصابات في المواسم السابقة، بالإضافة إلى تخصيص رصيد كافي بالغرفة الوقائية بوزارة الصحة على مدار 24 ساعة، لإمداد أية محافظة بحاجة إلى المصل على الفور، وتكثيف الرقابة على محلات ومصانع الأغذية من حيث ” الاشتراطات الصحية – الشهادات الصحية – أخذ عينات وفحصها معمليًا – إتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء المخالفات “، والباعة الجائلين، وأيضًا التعامل الفوري في حالة الإبلاغ عن أي مصانع غير مُرخصة، تقوم بتصنيع المواد الغذائية بالاشتراك مع مباحث التموين .

كما أكد على أنه في حالة حدوث أية إصابات أو أية حالات تسمم، سيتم التعامل معها فورًا، وتم وضع الخط الساخن 137 لاستقبال مكالمات الطوارئ والخدمات العاجلة، بالإضافة لرقم ١٢٣ الخاص بهيئة الإسعاف المصرية.