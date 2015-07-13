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مقتل 5 مدنيين وإصابة 17 آخرين جراء سقوط 3 قذائف على مدينة بنغازى

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مقتل 5 مدنيين وإصابة 17 آخرين جراء سقوط 3 قذائف على مدينة بنغازى مقتل 5 مدنيين وإصابة 17 آخرين جراء سقوط 3 قذائف على مدينة بنغازى

طرابلس /أ ش أ/

لقى خمسة مدنيين مصرعهم وأصيب 17 آخرون ، إثر إصابتهم بشظايا مقذوف جراء استهداف شارع بيروت فى مدينة بنغازى ، بثلاث قذائف.
>وقالت فاديا البرغثى مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء ببنغازى ، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، اليوم الإثنين ، إن المستشفى استقبل الليلة الماضية خمسة جثامين لمدنيين و17 مصابا جراء إصابتهم بشظايا مقذوف استهدف شارع بيروت فى مدينة بنغازى ، بثلاث قذائف .
>وأضافت البرغثى ، أن الجرحى إصابتهم متفاوتة ، بين البسيطة والمتوسط والحرجة ، مشيرة إلى أن من بينهم حالات تلقت الإسعافات الأولية ، وغادرت المستشفى على الفور ، بينما تخضع الحالات الباقية للعلاج حاليا نظراً لإصابتهم البليغة.
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