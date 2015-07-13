«مقاومة عدن» : الأمم المتحدة تكيل بمكيالين وتتجاهل إدخال المساعدات

اتهم نايف البكرى، وكيل محافظة عدن، الأمم المتحدة بممارسة سياسة الكيل بمكيالين بسبب تجاهل إدخال المساعدات ومواد الإغاثة للمناطق التى تقع تحت سيطرة المقاومة وإدخال مساعدات للمناطق التى تسيطر عليها جماعة الحوثيين.

وأوضح البكرى، وهو رئيس قيادة المقاومة فى عدن، أن الأمم المتحدة لم تسمح بدخول أى سفينة للمناطق التابعة للمقاومة منذ أسبوعين من خلال ميناء الزيت بالمدينة بحجة أن عدن غير آمنة فى حين سمحت بإدخال 38 قاطرة للمناطق الخاضعة للميليشيات.

وأضاف، فى تصريح لصحيفة “عدن الغد” الالكترونية، أن تبرير الأمم المتحدة لعدم دخول سفن مساعدات لميناء الزيت بدعوى أن عدن مدينة غير آمنة غير صحيح وإلا لما استطاعت تمرير 38 قاطرة للمناطق التى تقع فى قبضة الميليشيات عن طريق البر.

وأكد أن ميناء الزيت بالبريقة جاهز لاستقبال أى سفن إغاثية وأن مجلس قيادة المقاومة والسلطة المحلية بعدن على استعداد لتسهيل وتنسيق رسو السفن وتذليل أى صعوبات تواجه هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية فى ذلك.

وأشار إلى أن سكان عدن يدخلون شهرهم الرابع من الحصار الخانق والحرب وسط انهيار شبه كامل للمخزون الغذائى والأدوية وعدم تسلم الموظفين رواتبهم، ودعا إلى سرعة إنقاذ أهالى وسكان عدن من شبح المجاعة وكارثة إنسانية وشيكة.

أ ش أ