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الفلبين : مقتل 8 أشخاص على الأقل بسبب الأمطار الموسمية

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الفلبين : مقتل 8 أشخاص على الأقل بسبب الأمطار الموسمية الفلبين : مقتل 8 أشخاص على الأقل بسبب الأمطار الموسمية

أرشيفية

أعلنت وكالة مكافحة الكوارث فى الفلبين مصرع ما لا يقل عن 8 أشخاص جراء الأمطار الموسمية الغزيرة، متوقعة ارتفاع عدد الضحايا بسبب اجتياح عاصفتين مداريتين جزيرة لوزون الرئيسية فى الفلبين.

 وذكرت قناة “سكاى نيوز”، اليوم الإثنين، أن الأمطار الغزيرة فى الأسبوع الأخير أدت إلى إغلاق المكاتب الحكومية والمدارس فى مانيلا، وتسببت فى فيضانات واسعة النطاق على الطرق الرئيسية وانهيارات أرضيةخارج العاصمة.

وأثرت الأمطار الموسمية على نحو 40 ألف شخص عبر لوزون ونقل نحو أربعة آلاف شخص إلى ملاجئ مؤقتة بسبب السيول والانهيارات الأرضية.

أ ش أ

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