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ميدو لـ في الجول: تدريب الإسماعيلي شرف.. وينقصنا الاتفاق على ' عوامل النجاح '

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ميدو لـ في الجول: تدريب الإسماعيلي شرف.. وينقصنا الاتفاق على ' عوامل النجاح ' ميدو لـ في الجول: تدريب الإسماعيلي شرف.. وينقصنا الاتفاق على ' عوامل النجاح '

يجتمع أحمد حسام "ميدو" مع محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي اليوم الاثنين للتفاوض بشأن تولي المدير الفني الأسبق للزمالك مسؤولية قيادة الدراويش.

الإسماعيلي قرر عدم تمديد اتفاقه مع المدير الفني طارق يحيى ليصبح المنصب شاغرا. ورئيس الدراويش توجه للتفاوض مع حامل لقب كأس لتولي المهمة.

وقال ميدو لـFilGoal.com: "بداية عرض الإسماعيلي وتدريبه شرف لي ولأي مدير فني مصري يعرف قيمة قلعة الدراويش".

وكشف ميدو عن وصوله لمرحلة متقدمة في المفاوضات مع رئيس الإسماعيلي من أجل إتمام الاتفاق.

فقط يتبقى اجتماع الحسم.

وأفصح ميدو "سأجتمع بالفعل مع رئيس النادي. يتبقى لنا التحدث عن عوامل النجاح من الناحية الفنية".

وتابع الرجل صاحب الـ32 عاما "الإسماعيلي لسنوات وسنوات ظلم كثيرا. لم ينل حقه الكافي قياسا بتاريخه وإمكاناته كناد".

وأردف "سأتحدث عن بعض العوامل مع رئيس النادي أتمنى توافرها. إن توفرت، أعد بخلق فريق للإسماعيلي يعود لأجواء المنافسة على قمة الكرة المصرية. ووقتها بالطبع سأتشرف بقبول العرض".

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