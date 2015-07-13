وزارة الصحة اليمنية : توقف الخدمات الصحية فى 11 محافظة لنقص الإمكانيات

صنعاء / أ ش أ /

قالت وزارة الصحة اليمنية أن الخدمات الطبية والصحية توقفت بشكل كامل فى 11 محافظة من محافظات الجمهورية بسبب نقص الإمكانيات وغياب الكوادر الطبية والفنية .

>وأوضح مصدر مسئول بالوزارة - فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية التى يسيطر عليها الحوثيون فى صنعاء - إن الخدمات الصحية والطبية توقفت فى محافظات عدن ولحج وصعدة وتعز وحجة والضالع وأبين والبيضاء وشبوة ومأرب والجوف بسبب نقص المستلزمات والمعدات الطبية والأدوية ومغادرة أغلب الكوادر الطبية الأجنبية من أطباء وفنيين وممرضين للبلاد.

>وأكد المصدر أن هذه المحافظات أصبحت منكوبة صحيا .. داعيا كافة المنظمات والهيئات الإنسانية الدولية إلى التحرك العاجل لإنقاذ حياة الملايين من اليمنيين.

>وأضاف أن جميع المستشفيات فى الجمهورية الخاصة والعامة لا يوجد بها أسرة عناية مركزة وكلها مليئة بالمرضى والجرحى ..مشيرا الى أن هناك بلاغات من سيارات الإسعاف تتلقاها غرفة عمليات الوزارة تفيد بوفاة خمسة أشخاص خلال اليومين الماضيين على متن سيارات الإسعاف نظرا لعدم توفر أسرة عناية مركزة فى جميع المستشفيات.

>وأكد أن آلاف المرضى المصابين بأمراض مزمنة مهددين بالوفاة وكل يوم تحدث حالات وفاة ..مطالبا المنظمات الدولية الإنسانية الاستجابة للنداءات بتلبية احتياجات الوزارة من المضادات الحيوية ومادة الألبومين وأدوية زارعة الكلى ومحاليل الغسيل الكلوى التى نفدت من المخازن.

>والمحافظات التى أعلنت الوزارة عن توقف الخدمات الصحية والطبية بها تضم 5 من محافظات الجنوب اليمنى بسبب الحرب التى شنتها جماعة الحوثيين والرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح بدعوى محاربة القاعدة والتكفيريين الدواعش منذ أكثر من 3 أشهر ، مما أدى إلى مغادرة الأطقم الطبية الأجنبية وعدم قدرة المستشفيات على العمل فى ظل القصف الذى تقوم به الميليشيات للمستشفيات والمراكز الطبية وقصفها لمساكن المواطنين مما أسفر عن ارتفاع أعداد المصابين بصورة لم تستطع المستشفيات علاجها .. كما أن المحافظات الأخرى الشمالية تشهد اشتباكات عنيفة بين المقاومة الشعبية المؤيدة للرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى وبين الحوثيين الذين يحاولون السيطرة عليها خاصة فى مأرب وتعز .

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