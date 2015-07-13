ناشطون سوريون: النظام يمنع دخول المواد الغذائية لمعضمية الشام

أفاد ناشطون سوريون بأن قوات النظام أغلقت مجددا المعبر الوحيد المؤدى إلى مدينة معضمية الشام المحاصرة والواقعة فى الغوطة الغربية لريف دمشق، بعد اشتباكات دارت بينها وبين قوات المعارضة فى المدينة.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الاثنين عن ناشطين قولهم إن الاشتباكات وقعت إثر سقوط قتيل وعدد من الجرحى برصاص قناصة قوات النظام المتمركزة على سطح أحد الأبنية السكنية على أطراف المعضمية من جهة الحى الشرقي، والذى تقطنه عائلات موالية للنظام من الساحل السوري، ونتيجة لذلك اندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين ردت عليها قوات النظام بإغلاق المعبر بشكل كامل.

وأضاف الناشطون أن قوات النظام تمنع إدخال أى من المواد الغذائية لمدينة معضمية الشام.

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