وزير الخارجية الإيطالى يزور القاهرة اليوم لدعم العلاقات الثنائية

يقوم وزير الخارجية الإيطالى باولو جينتيلونى اليوم الاثنين، بزيارة إلى مصر تستغرق يوما واحدا، وذلك فى إطار مزيد من تطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين والتشاور المشترك حول عدد من الملفات والقضايا الإقليمية المهمة وتحقيق تضامنها مع موظفى السفارة والقنصلية الإيطالية فى القاهرة.

وقال جينتيلونى - فى تصريحات لصحيفة (لاريبوبليكا) الإيطالية – "إن الهجوم على القنصلية فى القاهرة يرتكز على محاولة لتخويف إيطاليا، لتتوقف عن العمل إلى جانب الحكومة المصرية فى مكافحة الإرهاب، لكننا لا نسمح لأنفسنا الخضوع لترهيب إرهابى".

وأشار إلى تأكيد سبل التعاون الثنائى مع مصر لمكافحة الإرهاب، خاصة وأن الديناميات الأمنية الداخلية المصرية تتسم بخصوصيتها وترتبط بسياق مكافحة الإرهاب الأصولى، ومصر اليوم بلد مهم من حيث تحدى الأصولية، لذلك قد يكون أيضا التحذير بعدا دوليا.

ولفت جينتيلونى إلى تورط تنظيم داعش فى عملية الاعتداء على القنصلية الإيطالية، الذى حدث بنفس طريقة ارتكاب ضد اغتيال النائب العام المصرى الأسبوع الماضى، مشددا على أنه سيتم تعزيز التدابير الأمنية للمقار الدبلوماسية الإيطالية.

وزير خارجية إيطاليا يزور مصر غدا لدعمها ضد الإرهاب.. سفير روما بالقاهرة: نقدر قرار الحكومة المصرية بترميم القنصلية.. والخارجية: حماية البعثات الدبلوماسية فى مصر أولوياتنا.. وعلى الدول الصديقة دعمنا