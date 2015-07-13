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إدارة تصاريح العمل تستأنف استقبال طلبات العاملين بالخارج ثانى أيام العيد

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إدارة تصاريح العمل تستأنف استقبال طلبات العاملين بالخارج ثانى أيام العيد إدارة تصاريح العمل تستأنف استقبال طلبات العاملين بالخارج ثانى أيام العيد
تقرر استئناف العمل بمقر الإدارة العامة لتصاريح العمل ابتداءً من ثانى أيام عيد الفطر المبارك، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً، وذلك لاستقبال المواطنين القادمين من الخارج لقضاء إجازة العيد والراغبين فى استخراج تصاريح العمل لهم.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين العائدين من الخارج والمعارين للعمل خارج البلاد فى استخراج تصاريح العمل لهم.


>وزارة العمل الأردنية: 65.3% من العمالة المصرية حاصلين على تصاريح

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