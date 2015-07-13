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تنفيذ حكم الإعدام في «شبح الريم»

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تنفيذ حكم الإعدام في «شبح الريم» تنفيذ حكم الإعدام في «شبح الريم»

صرح المحامي العام لنيابة أمن الدولة / أحمد الضنحاني بأنه تم صباح اليوم الإثنين الموافق 13/07/2015 تنفيذ حكم المحكمة الإتحادية العليا – دائرة أمن الدولة – الصـادر فـي القضية رقـم 73 لسـنة 2015 جـزاء أمـن الدولة بإعدام المحكوم عليها / آلاء بـدر عبدالله, بـعـد أن صـدق حضـرة صـاحب السـمـو الشــيخ / خـلـيفـة بن زايـد آل نهـيان - رئيس الدولة "حفظه الله" على تنفيذ الحكم وفقاً للقانون .

وكانت المحكوم عليها قد ارتكبت جرائم قتل المجني عليها / أبوليا بلازس ريان طعناً بسكين ، والشروع في قتل قاطني إحدى شقق بناية بكورنيش أبوظبي بوضع قنبلة يدوية الصنع قرب باب الشقة واشعال فتيل تفجيرها ، وجمع مواد متفجرة محظور تجميعها، وانشاء وإدارة حساب الكتروني على الشبكة المعلوماتية بإسم مستعار بقصد تحبيذ وترويج أفكار جماعات إرهابية ، ونشر معلومات من خلاله بقصد الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة والنيل من رموزها ، وتقديم أموال لتنظيم إرهابي لاستخدامها في ارتكاب عمليات إرهابية ، وقد ارتكبت تلك الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي بقصد إزهاق الأرواح لإثارة الرعب بين الناس ، وتهديد أمن الدولة واستقرارها .

وقضت المحكمة الإتحادية العليا بمعاقبتها بالإعدام عن تلك الجرائم التي ثبتت في حقها.

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