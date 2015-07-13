بعد حظرها بسيناء..ملاك سيارات الدفع الرباعى يتسابقون لنقلها للمحافظات

عقب قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بحظر سير مركبات الدفع الرباعى، فى الأماكن التى تحددها هيئة عمليات القوات المسلحة بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، سادت حالة من القلق بين ملاك السيارات من الأهالى والشركات الخاصة وسارع ملاكها للتجهيز لنقلها خارج شمال سيناء ابتداء من، الإثنين، حيث تخضع شمال سيناء لقرار حظر التجوال بمناطقها الشرقية.

وقال أحد تجار السيارات بالعريش، إنه يستعد مبكرا لنقل كل السيارت لصالات عرض بمناطق الإسماعيليه والشرقية.

وأشار التاجر إلى أن أسعار السيارات لم تتأثر ولكن جميع التجار يدركون أنه لا زبائن لها ابتداء من هذه الليلة، موضحا أن زبائن سيارت الدفع الرباعى ينقسمون إلى 3 فئات وهم الأثرياء من أبناء القبائل، والذين يفضلونها فى تنقلاتهم بالمناطق الصحراوية، وكذلك أصحاب الشركات الخاصة التى تعمل فى المناطق الجبلية، وهواة ركوب هذا النوع من السيارت من الشباب .

من جانبه، أوضح مصدر أمنى بشمال سيناء، أن قوات الأمن فى انتظار تحديد المناطق التى سيتم فيها حظر سير سيارات الدفع الرباعى لمنعها ومصادرتها حال تواجدها بهذه المناطق.

- أخبار مصر العاجلة.. حظر مركبات الدفع الرباعى فى أماكن يحددها الجيش بسيناء