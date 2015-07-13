"محول كهرباء" يهدد أهالى عزبة أبو جويلى ببنى سويف بالموت

يعانى أهالى عزبة أبو جويلى، التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، من وجود محول كهربائى فى منتصف الطريق بين المنازل، مما يهدد أهالى القرية وأطفالها بخطر الموت صعقاً بالكهرباء.

ويقول عبدالله شحاتة، أحد أهالى القرية "المحول موجود فى منتصف الشارع، والحيوانات تصطدم به وإحنا جايين من الحقول، ولو ماشية اتكهربت وماتت مين هيعوضنا ثمنها".

إمام ناصر محفوظ يقول إن وجود المحول فى منتصف الشارع أمام أحد المساجد هو بمثابة قنبلة موقوتة داخل القرية لأن أطفال القرى دائمو اللعب بالشوارع ولو اتكهرب طفل سيموت فى الحال ولن نستطيع أن نسعفه لأننا عزبة مترامية على حدود مركز الفشن، حيث تنعدم المواصلات والخدمات.

وقالت الحاجة سعاد محمود: "إحنا بيتنا مجاور للمحول وسلوك الضغط العالى تمر فوق الدور الثانى عشان توصل منخفضة للمحول، وقبل كده خرفان ماتت متكهربة من السلوك، وإحنا مش بنعرف ننشر الغسيل فوق السطح لأنى بخاف على البنات أحسن يتكهربوا".

وأجمع أهالى القرية على أن نقل المحول من مكانه ليس بالصعوبة البالغة، فنقله سينقذ أطفال القرية من الموت صعقاً وسيفتح الطريق أمام المارة دون الخوف من الموت صعقاً بالكهرباء.