أوقاف الوادى الجديد تنظم احتفالية بمناسبة ليلة القدر بحضور المحافظ

تحتفل مديرية أوقاف الوادى الجديد، مساء اليوم، الاثنين، بمناسبة ليلة القدر فى أمسية دينية كبيرة بمقر المجمع الإسلامى الكبير بمدينة الخارجة، ويحضرها اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية.

وقال الشيخ صلاح فودة وكيل مديرية الأوقاف بالمحافظة، فى تصريح صحفى، إن الاحتفالية تتضمن عدة فقرات تبدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وكلمات لمدير عام الأوقاف، ومدير منطقة الوعظ بالأزهر الشريف حول فضل إحياء ليلة القدر، وما لها من أهمية عظيمة لدى كل مسلم، كما تتضمن الاحتفالية ابتهالات وتواشيح دينية.