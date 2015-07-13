بالصور أضخم سحور فني لنجوم مسلسلات رمضان 2015

القاهرة - مروة عبد الفضيل تصوير - شريف عبد ربه

أقام رجل الأعمال إيهاب طلعت رئيس شركة "برومو ميديا للإنتاج" سحوراً لعدد كبير من الفنانين، ضمن حفل فني ضخم في خيمة سي عمر في فندق "فورمنت هليوبلس".

وكان على رأس الفنانين الذين حضروا كل من الفنان التونسي ظافر العابدين الذي تلقى التهاني على إبداعه في مسلسله مع نيللي كريم "تحت السيطرة"، وحضر أيضاً كل من مي عز الدين ووالدتها، وحسن الرداد، ودرة، وزينة التي تلقت التهاني من أصدقائها على الحكم لصالحها بشأن نسب توأميها لأحمد عز، بالإضافة إلى فيفي عبده وابنتها الممثلة الشابة عزة مجاهد، وهاني رمزي، وأحمد وفيق، ونجلاء بدر، وهناء الشوربجي، ورانيا فريد شوقي، ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، والمخرج أحمد صقر حيث قاموا جميعاً بتهنئة بعض على أعمالهم المعروضة حالياً، فيما أحيا الحفل مشترك برنامج "أراب أيدول" محمد رشاد.

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