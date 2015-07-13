أخبار عاجلة

الركنة الذاتية والتحكم من المنزل.. أفضل تقنيات السيارات بمعرض سيول -
مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
إحالة أمين شونة بنك التنمية بالزقازيق للجنايات بتهمة اختلاس 212 طن قمح -
ضبط 11 مشتبها به وتدمر عبوتين ناسفتين بسيناء -
«المحافظين» يفتتح مقر أمانته بالجيزة بحضور قرطام -
وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أعلن دعمه لتنمية الصعيد -
ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تعرفى على أضرار تناولك علاجات الصرع فى فترة الحمل

Google+ Print
تعرفى على أضرار تناولك علاجات الصرع فى فترة الحمل تعرفى على أضرار تناولك علاجات الصرع فى فترة الحمل
أرسلت قارئة تقول "إنها حامل فى الشهر الثانى، وهى تعانى من التعرض لنوبات الصرع منذ سنوات، كما أن الطبيب وصف لها علاجا للاكتئاب، نتيجة لتعرضها لضغط نفسى فى فترة سابقة من الحمل، وتسأل عن أضرار تلك العلاجات وسلامة تناولها فى فترة الحمل".

أجاب عن أسئلتها استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا قائلا "على الرغم من أن علاجات الأمراض والحالات النفسية لا يمكن الاستغناء عنها أثناء فترة الحمل، إلا أن انتقاء العلاج المناسب لتلك الفترة يعد أمرا ضروريا".
>وأشار إلى أن مرض الصرع تحديدا لا يمكن نهائيا التوقف عن تناول علاجه فى تلك الفترة، فتعرض الحامل لنوبات صرع يعد أكثر خطورة من تناول العلاج.

وكل ما يجب التنبه له هو استشارة الطبيب عن النوع والجرعة المناسبة لتلك الفترة، سواء من علاجات الاكتئاب أو الصرع، والتى لا تؤثر على الجنين.

وأوضح أن المشيمة تمتلك نوعا من "الفلتر" الذى يعمل على منع دخول بعض المكونات الضارة للجنين، لذا فاختيار العلاجات النفسية يكون تبعا للمواد التى تستطيع المشيمة فلترتها ومنع وصولها، مع تجنب الأنواع الأخرى، وخاصة علاجات مضادات الاكتئاب القوية والتى تستطيع اختراق العازل الخاص بالمشيمة، وتؤدى للتأثير سلبا على خلايا المخ لدى الأجنة خاصة فى الشهور الأخيرة من الحمل .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365