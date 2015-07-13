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سكاى نيوز: "منصور هادى" يعين مدير مكتبه السابق سفيرا لليمن لدى واشنطن

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سكاى نيوز: "منصور هادى" يعين مدير مكتبه السابق سفيرا لليمن لدى واشنطن سكاى نيوز: "منصور هادى" يعين مدير مكتبه السابق سفيرا لليمن لدى واشنطن
عين الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، مدير مكتبه السابق أحمد عوض بن مبارك، سفيراً لليمن لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما أذاعت سكاى نيوز عربية.

وكان "بن مبارك" وصل واشنطن فى وقت سابق من الشهر الماضى، حيث شارك قبل ذلك فى جلسات الحوار اليمنى فى جنيف.

وشغل "بن مبارك" منصب الأمين العام للحوار الوطنى، الذى بدأ بعد تنحى الرئيس السابق على عبد الله صالح، حليف الحوثيين، فى فبراير 2012 بعد عام من احتجاجات شعبية وينحدر بن مبارك من محافظة شبوة جنوبى اليمن، وكان أحد ممثلى الحراك الجنوبى المطالب بالانفصال فى لجنة الحوار.

يذكر أن المتمردين الحوثيين كانوا قد اختطفوا "بن مبارك" لمدة 10 أيام قبل أن يعودوا ويفرجوا عنه بدعوى أن اختطافه تجنبا للانقلاب على الاتفاق الموقع مع الرئيس هادى بإشراف الأمم المتحدة.

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