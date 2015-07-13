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صحيفة أمريكية: "البيت الأبيض" فى جنوب السودان رمز أسود لماض مؤلم

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صحيفة أمريكية: "البيت الأبيض" فى جنوب السودان رمز أسود لماض مؤلم صحيفة أمريكية: "البيت الأبيض" فى جنوب السودان رمز أسود لماض مؤلم
اعتبرت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" مبنى "البيت الأبيض" الواقع فى عاصمة جنوب السودان، جوبا، بمثابة رمز أسود لماض مؤلم.

ولفتت فى تقرير على موقعها الإلكترونى أمس الأحد إلى أن المبنى المعروف أيضا بـ "بيت الأشباح" شهد فى الماضى عمليات اعتقال غير قانونية لمفكرين ونشطاء من جنوب السودان على أيدى السلطات فى الخرطوم قبل انفصال الجنوب.

ونقلت عن ناشط حقوقى يدعى إدموند يكنى، القول "من يدخل هذا البيت لا يخرج منه" ، مقدرا اختفاء نحو 79 شخصا بداخله على مدى ثلاثة عقود قبل الانفصال ، فيما يشير تقرير صادر عن "هيومان رايتس ووتش" إلى مئات المفقودين من نشطاء الجنوب فى هذا البيت.

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