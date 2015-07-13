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مكافحة المخدرات تضبط عاطلين بالسلام قبل ترويجهما الحشيش والبانجو

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مكافحة المخدرات تضبط عاطلين بالسلام قبل ترويجهما الحشيش والبانجو مكافحة المخدرات تضبط عاطلين بالسلام قبل ترويجهما الحشيش والبانجو
تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات من ضبط كــل مـن "محمد س أ" 40 سنة، عاطل، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر 3.950 كيلو ، ومبلغ 695 جنيها، وهاتف محمول ، و"حسن ع ح " 25 سنة عاطل وشهرته "حسن عنبة" ، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش 450 جراما، ومبلغ 420 جنيها، وهاتف محمول، أثناء تواجدهما بالمنطقة سكنهما بمدينة السلام.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأنهما كانا فى طريقهما لترويج المخدرات على عملائهما، وأن المبالغ المالية من متحصلات البيع، والهاتفان لتسهيل اتصالهما بعملائهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365