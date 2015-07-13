اليوم.. النطق بالحكم على المتهمين بقضية "أحداث مجلس الشورى"

تنطق اليوم الاثنين، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بالحكم على المتهمين عبد الرحمن سيد محمد، وعبد الرحمن طارق، فى إعادة محاكمتهما بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الشورى".

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد كانت قضت فبراير من العام الجارى، بتأييد الحكم الصادر بحق كلا المتهمين "غيابيًا" بالسجن 15 عامًا.

وأسندت إلى المتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.

- 13 يوليو.. الحكم على المتهمين فى "أحداث الشورى"