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مختار نوح: الإخوان غير قادرة على تنظيم انتخابات داخلية لحل أزمتها

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مختار نوح: الإخوان غير قادرة على تنظيم انتخابات داخلية لحل أزمتها مختار نوح: الإخوان غير قادرة على تنظيم انتخابات داخلية لحل أزمتها
قال مختار نوح، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن التنظيم لم يعد قادرًا على إجراء انتخابات داخلية لحل أزمته التى اندلعت من جديد، موضحًا أن كل قيادة حالية للتنظيم ترفض الاستغناء عن منصبها.

وأضاف نوح، لـ"اليوم السابع"، أن شباب الإخوان غير قادرين على إجبار القيادات الكبرى بالجماعة على التنازل عن مناصبهم، خاصة أنه لا يوجد شباب يتولى مناصب قيادية، موضحًا أن تلويح الإخوان بأنهم قاموا بتصعيد شباب للقيادة أمر غير صحيح.


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