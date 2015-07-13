غدا..ترقبوا نتيجة الثانوية على "اليوم السابع" قبل إعلانها بالمدارس

ينشر "اليوم السابع" نتيجة الثانوية العامة 2015، برقم الجلوس، عقب اعتمادها من الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، وقبل أن تعلن فى المدارس، حيث أكدت الوزارة أن إعلان النتيجة يتم غدا الثلاثاء فى العاشرة ظهرا، بالإضافة إلى إعلان أسماء الأوائل.

وترقبوا نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها من وزير التعليم ويمكن للطالب البحث عن نتيجة الثانوية العامة 2015 برقم الجلوس بالدخول على الرابط التالى: http://natega.youm7.com/

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