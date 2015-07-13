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وحيد حامد:المسئولون أيديهم مغلولة أمام الإرهاب ونخبة المصالح "خربت البلد"

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وحيد حامد:المسئولون أيديهم مغلولة أمام الإرهاب ونخبة المصالح "خربت البلد" وحيد حامد:المسئولون أيديهم مغلولة أمام الإرهاب ونخبة المصالح "خربت البلد"
قال الكاتب والسيناريست وحيد حامد، إنه لا يمكن لوم الدولة المصرية أو اتهامها بالتقصير فى مواجهة الإرهاب، موضحا: "المسئولون عن مواجهة الإرهاب إمكانياتهم ضعيفة وأيديهم مغلولة ويتعرضون لحرب قاسية أكثر من حرب الإرهاب، من عدم تعاون معهم واتهامهم بالعنف وهذه كلها أشياء زيادة عن اللزوم".

وعن دور النخبة فى حرب ضد الإرهاب أكد وحيد حامد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن النخبة أقسمها نصين، نخبة واعية مع قضايا الوطن ونخبة فاسدة تسعى لتحقيق مصالحها و"دى اللى خاربة البلد".


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