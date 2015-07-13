الإمارات تنفذ حكم الإعدام فى مواطنة قتلت أمريكية بقضية "شبح الريم"

نفذت السلطات الإماراتية حكم الإعدام فى آلاء بدر عبد الله، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"شبح الريم"، تنفيذا لحكم المحكمة الاتحادية العليا فى الإمارات، بحسب ما أذاعت سكاى نيوز عربية.

كانت دائرة أمن الدولة فى المحكمة الاتحادية العليا فى أبو ظبى، قد حكمت بالإعدام على الإماراتية آلاء بدر عبد الله، فى القضية المعروفة بـ "شبح الريم" بتهمة قتل مدرسة أمريكية وافدة فى أحد مراكز التسوق.

وأدينت آلاء بدر الهاشمى (30 عاما) بطعن وقتل المدرسة الأمريكية أبوليا ريان (47 عاما) وهى أم لثلاثة أولاد، فى مركز للتسوق فى أبو ظبى، فى مطلع ديسمبر فى قضية هزت المجتمع المحلى وعرفت باسم "شبح الريم"."