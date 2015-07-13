"ما تفقعهاش وما تاخدش علاج من نفسك".. احذر أخطاء تزيد من بثور البشرة

بثور البشرة تعد من أكثر الأعراض المزعجة التى يصاب بها عدد كبير من المراهقين، فى مرحلة البلوغ بشكل خاص، كما قد يتكرر ظهورها فى السنوات اللاحقة من العمر وذلك للعديد من الأسباب.

تتعدد أيضا طرق علاج بثور البشرة تبعا لأسباب ظهورها، وهناك بعض الأخطاء الشائعة فى علاج البثور يؤدى إلى زيادتها بصورة كبيرة، وهو ما توضحه أخصائى السمنة والنحافة الدكتور هديل جهاد .

احذر فقع البثور لا يعالجها

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العلاجات الخاصة ببثور البشرة قد تؤدى لالتهابها

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>فقع البثور وخاصة ذات الرأس البيضاء، من المفاهيم الخاطئة والمنتشرة للأسف بين الكثيرين، فيما تؤكد هديل على أن تلك الطريقة تمثل خطرا شديدا على صحة وجمال البشرة، فهى تعد سببا أساسيا للإصابة بحفر البشرة والتى يصعب علاجها فيما بعد.> الخطأ الثانى الذى تنبه له هديل، يتمثل فى استخدام أنواع معينة من العلاجات ومستحضرات التجميل، التى تؤدى إلى زيادة جفاف البشرة بدرجة كبيرة للغاية بغرض تجفيف نسبة الدهون المفرزة من الغدد الدهنية بالبشرة، ولكنها تساهم فى المقابل فى التهابها وتحسسها.

وتوضح هديل أن ظهور تلك الأعراض يستوجب التوقف عن استخدام مستحضرات وعلاجات البثور فورا، أو ترشيد استخدامها لعدد معين من الساعات التى يحددها الطبيب، أو يمكن أن نلجأ إلى طرق علاجية بديلة تتلائم بصورة أكثر مع طبيعة البشرة.