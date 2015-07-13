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اليوم.. ثانى جلسات إعادة محاكمة 15 متهمًا بـ"أحداث قصر القبة"

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اليوم.. ثانى جلسات إعادة محاكمة 15 متهمًا بـ"أحداث قصر القبة" اليوم.. ثانى جلسات إعادة محاكمة 15 متهمًا بـ"أحداث قصر القبة"
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الاثنين، ثانى جلسات إعادة محاكمة 15 متهمًا، كانت المحكمة قضت "غيابيًا" عليهم بالسجن المشدد 10 سنوات، على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التى وقعت بمحيط قصر القبة فى فبراير 2013.

وأمرت المحكمة فى جلستها الماضية باستمرار إخلاء سبيل المتهمين جميعهم على ذمة القضية، واستدعاء الخبير الفنى لعرض الأسطوانات المدمجة بالجلسة المقبلة.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر والبلطجة والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والتظاهر من دون ترخيص وتكدير السلم العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

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