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تحرير 2210 مخالفات مرورية لدراجات بخارية تسير بدون لوحات بالمحافظات

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تحرير 2210 مخالفات مرورية لدراجات بخارية تسير بدون لوحات بالمحافظات تحرير 2210 مخالفات مرورية لدراجات بخارية تسير بدون لوحات بالمحافظات
تمكنت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع الإدارات المختلفة على مستوى المحافظات، من تحرير 2210 مخالفات متنوعة لدراجات بخارية تسير بدون لوحات معدنية، وحجز 240 منها.

وتهدف الحملات للحد من العمليات الإرهابية التى تستهدف رجال الشرطة، وتواصل الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء سعيد طعيمة، مساعد وزير الداخلية للمرور، حملاتها لضبط المخالفين لقواعد وآداب المرور، ومعاقبتهم، بهدف إلزام المواطنين السير حسب تعليمات الإدارات حرصًا على سلامتهم.
>الإدارة العامة للمرور،وزارة الداخلية،اخبار الحوادث

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