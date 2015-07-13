اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بـ"خلية الظواهرى"

تستكمل اليوم الاثنين، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر محاكمة 68 متهمًا، منهم 54 متهما حاضرًا، و14 غيابيًا، فى مقدمتهم محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم "القاعدة"، فى القضية المعروفة إعلاميا "بخلية الظواهرى" الإرهابية وذلك بسماع باقى مرافعات الدفاع.

تعقد الجلسة أمام الدائرة 11 بمحكمة الجنايات، والمختصة بنظر قضايا الإرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وعمرو ريان وسكرتارية حمدى الشناوى، بمقر معهد أمناء الشرطة فى طرة.