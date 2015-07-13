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أمن الإسكندرية يضبط 4 ينتمون لجماعة الإخوان

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أمن الإسكندرية يضبط 4 ينتمون لجماعة الإخوان أمن الإسكندرية يضبط 4 ينتمون لجماعة الإخوان

الإسكندرية - هناء أبو العز

قام ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة العميد شريف عبد الحميد بالاشتراك مع ضباط الأمن الوطنى وضباط الإدارة العامة للأمن المركزى، بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية بدائرة قسمى "أول المنتزه - ثان الرمل" بحملة أمنية أسفرت عن ضبط كل من "أحمد.ف.ع" 28 سنة طالب، مقيم دائرة القسم بحوزته جهاز لاب توب، و"أحمد.ص.ف" 34 سنة سائق، مقيم دائرة القسم، و"محمد.ا.ع" 15 سنة طالب، و"محمود.ح.ع" 38 سنة صاحب مركز كمبيوتر، مقيم دائرة القسم، لانتمائهم لجماعة الإخوان وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة.

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