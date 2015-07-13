د. التواتي يقترح تشكيل لجنة للبحث وتوثيق مواقف سعود الفيصل وحياته ومدرسته الدبلوماسية

لاشك ان وفاة عميد الدبلوماسيين الأمير سعود الفيصل فاجعة كبيرة وخسارة على جميع أطياف المجتمع، لقد فقدت الساحة السياسية رجلا بهامة وثقل الأمير سعود الفيصل، ما جعل هناك من يعبر عن حبه ومشاعره لذلك الرجل الكبير الذي سيبقى خالدا في ذاكرة الوطن وأهله.

ومن هذا الجانب اقترح المحلل السياسي والاقتصادي الدكتور علي التواتي تشكيل لجنة من مؤرخين وأدباء ومجموعة من رجال الفكر والوعي للبحث في ملفات وزارة الخارجية لتوثيق مواقف سعود الفيصل وحياته ومدرسته الدبلوماسية التي استطاعت أن تصل بالمملكة العربية السعودية عبر اربعين عاما لتجنب المخاطر رغم الحروب والاضطرابات، وتمكين المملكة من احتلال هذه المكانة المرموقة، ولذلك لكي تكون الحقيقة عنواناً وقاعدة لسياسة ثابتة لا تتغير للمملكة تقوم على السلامة الوطنية مع القوة، وتقوم على السلم دون ضعف وعلى التنمية دون اهمال للإقليم ودون اهمال للمخاطر الإقليمية والداخلية الحقيقية، مضيفاً بأن الأمير الراحل سعود الفيصل كان يعزز جهود الملوك الذين عمل في فترة حكمهم بدءاً بالملك خالد والملك فهد والملك عبدالله رحمهم الله جميع،اً وأخيراً الملك سلمان حفظه الله.

وقال الدكتور التواتي " الأمير سعود الفيصل طلب مجموعة من الكتاب كآخر لقاء مع سموه قبل الذهاب لآخر عملية جراحية في الخارج، تحدث خلالها عن تاريخه، كما افهم الجميع بأنه منذ تولى وزارة الخارجية وهو يسعى للسلامة الوطنية لهذه البلاد في ضوء الاضطربات المتتالية والأزمات في هذه المنطقة المتفجرة من العالم، كما استطاع بمدرسته الخاصة في الدبلوماسية أن يجعل للمملكة كلمة عليا وان يركز على قدراتها الاقتصادية وأن يبرز قدراتها السياسية والإقليمية والدينية بخدمتها للحرمين الشريفين ومكانتها في قلب كل عربي ومسلم.

د. القحطاني: أسلوب الفيصل السياسي في العمل انعكس على سياسة المملكة العربية السعودية

وذهب الدكتور التواتي إلى أن الأمير الراحل سعود الفيصل استطاع أن يمر بسلام بسفينة هذا الوطن من أزمات يعجز عنها الرجال والدول، ومن اهم تلك الأزمات تفجيرات نيويورك، حيث استطاع بجهوده الاستثنائية أن يمتص الغضبة الغربية نظراً لوجود بعض من السعوديين الضالين ضمن من نفذوا تلك العمليات، وأن تلك الغضبة أوصلت للعالم للتفريق بين من تكون هذه المملكة المتوازنة دينياً وأخلاقيا وعقائديا واقتصادياً، وأن المملكة أيضا متوازنة في كل ما يمكن أن يتوفر لكل دولة، وانه يمكن ان يكون لها دور إقليمي حاكم، وبين أن تكون الدول داعمة للإرهارب كما هو في بعض الدول المحيطة بنا.

وأضاف الدكتور التواتي أن الأمير الراحل سعود الفيصل استطاع بدبلوماسيته المعهودة إبان تهديد الامن الوطني للمملكة خلال احتلال دولة الكويت، أن يشكل تحالفا فريدا من نوعه لم يتحقق قبل ذلك على مستوى العالم ولا بعد ذلك في سبيل تحرير الكويت، وأن الأمير سعود الفيصل لم يتخاذل تجاه القضية الفلسطينية ولم يوجد له أي مواقف غير بناءة في ذلك، وانه كان له حضور دفاعي إبان تعرض غزة ولبنان وسورية للثقل العسكري الإسرائيلي والقصف حيث كان يعمل في الامم المتحدة على استصدار قرارات وبيانات بهدف مساندة تلك الدول العربية".

وتابع الدكتور التواتي " لم يقف الأمير سعود الفيصل مكتوف الأيدي حينما اجتاحت الدول العربية الثورات التي سميت بالربيع العربي بل عمل على لملمة شعث هذه الأمة والمحافظة على هيكليتها كحد أدنى، حيث استطاع أن يجعل حدا أدنى للعلاقات العربية، والتصدي لإيران في العراق، وانه صريح مع الدول الصديقة، وأن الأمير الراحل كان ساعياً دائماً للحلول السلمية والتي لا تشيع عدم الاستقرار في الوطن والتي لاتعطل تنميته، وكان صلبا في المواقف الصلبة كما وجد منه إبان حرب الخليج، وانه لم يهادن حين تمددت ايران في سورية ولبنان، وان الأمير سعود الفيصل كان له دور واضح في مصر وصلب تجاه ما قام به الاخوان المسلمون في مصر" وقال التواتي" إن جملة المقولة التي قالها الامير سعود الفيصل ازاء ما يحصل في اليمن (نحن لسنا دعاة حرب ولكن إن دقت طبولها فنحن لها.. تصلح عنوانا لمرحلة اربعين سنة قادها سعود الفيصل)، مؤكداً بأن الأمير سعود الفيصل ليس داعية حرب ولكنه صقر اذا لزم الأمر.

وأردف الدكتور التواتي بأن الأمير الراحل سعود الفيصل لم يترك لنفسه فرصة للراحة طيلة فترة عمله إلا في وقت مرضه، وانه حمّل جسده أكثر مما يحتمل ذلك الجسد، حيث كان له طموح لمصلحة الوطن وأهله.

من جانبه أكد رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور أنور عشقي بأن وفاة الامير سعود الفيصل تركت اثرا كبيرا في النفوس، وقال " خير عزاء لنا اننا نسأل الله عز وجل له الرحمة، فالأمير الراحل كان مدرسة كاملة في الدبلوماسية اعترف بها القاصي والداني"، مستشهداً بمقولة الرئيس الاميركي بأن جيلاً من السياسيين والدبلوماسيين الاميركان تعلموا من سعود الفيصل الكثير. وتابع الدكتور عشقي" تعتبر وفاة الأمير سعود الفيصل خسارة كبيره ليس على المملكة العربية السعودية وحدها بل هي خسارة على الامة العربية والإسلامية والعالم أجمع، لقد كان رحمه الله مدرسة تتحرك في الدبلوماسية السياسية، وكان قويا كما قال عمرو موسى في مواطن القوة انسانا في مواطن الانسانية، دبلوماسيا في العمل الدبلوماسي، ولكن عزاءنا انه ايضا ترك جيلاً سعوديا كبيرا من الدبلوماسيين الذين تعلموا على يديه، وأن الأمير سعود الفيصل عاصر رحمه الله المملكة العربية السعودية طوال مراحلها الثلاث مرحلة التأسيس ومرحلة التمكين ومرحلة الانطلاق التي انطلقت على يد الملك سلمان بن عبدالعزيز، وانه خسارة كبيرة".

وأبان الدكتور عشقي بأن الأمير سعود الفيصل لم يتمتع بالتقاعد بل كان عاملا ونموذجا للإنسان الذي يغار ويحرص على وطنه ودينه وعروبته، وكان دائما معنيّا بقضايا الامة وكان أهم ما يهمه تحقيق السلام، وان الامير سعود الفيصل عمل على تنفيذ توجيهات الملك عبدالله في عملية الحوار بين المذاهب، والحوار بين اتباع الاديان والحوار بين الثقافات، كما احبط وأسقط نظرية صراع الحضارات واستطاع ان يجمع خمسين رئيس دولة في الامم المتحدة ليطرح امامهم عملية حوار الثقافات، مبيناً أن وفاة الأمير سعود الفيصل خسارة كبيرة.

من جانبه اكد عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني أن الامير سعود الفيصل رمز للسياسة، وانه من وزراء خارجية دول العالم القلائل الذين سيتذكرهم العالم لما كان يتمتع به رحمه الله من صفات يندر توفرها في شخص واحد في مجال العمل السياسي، فقد كان يتمتع بحضور قيادي لا مثيل له، وبحنكة وخبرة سياسية متميزة ومعرفة بالتوجهات الدولية سخرها لخدمة بلاده.

وتابع الدكتور القحطاني بأن اسلوب سعود الفيصل السياسي في العمل انعكس على سياسة المملكة العربية السعودية، ما جعل هذه السياسة تعرف على المستوى العالمي بالاتزان والتعقل وعدم التسرع إلا اذا كان الموقف يتطلب ذلك، وانه اسلوب في ممارسة العمل السياسي يستحق ان يدرس في كليات وأقسام العلوم السياسية.

واختتم الدكتور القحطاني " لقد فقدت المملكة والأسرة الحاكمة والشعب السعودي احد رجالاتها الاوفياء ونعزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد وكافة افراد الأسرة الحاكمة والشعب السعودي في وفاة هذا الهرم السياسي.. غفر الله له، وأسكنه فسيح جناته.