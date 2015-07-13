غاب فارس من رجال المملكة الكبار.. والسياسة السعودية مستمرة بثبات وقوة

عندما نفقد قائداً، يفزع العالم كله، ويترقب قادة الأمم وساستها ومفكروها الحدث الجلل، وتشرئب الرقاب نحو الجزيرة العربية باتجاه المملكة للقيمة والتأثير الكبيرين للمملكة العربية السعودية على الساحة الدولية، سياسياً واقتصادياً، وحتى عسكرياً.

ليس جديداً أن يعرف العالم بالحكمة السعودية في ممارساتها السياسية، وفي التعامل مع دول العالم.

ولكن؛ ربما عرف العالم أن وراء تلك الحكمة قوة وثقة، بالله وفي الله أولاً، ثم في قدراتها، وهي نتيجة الفكر السياسي الذي تربّت عليه قيادة المملكة من المدرسة الأولى للحكم في السعودية المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

حال القيادة والشعب في المملكة العربية السعودية اليوم، مع النبأ الحزين، بوفاة أحد رجال الدولة الكبار الذين أؤتمنوا، وأدوا الأمانة بكل إخلاص، الأمير سعود الفيصل، هي كالحال عند افتقاد قائد عظيم من قيادة الوطن، ولسان الجميع يردد ما قاله السموأل:

إِذا سَيِّدٌ مِنّا خَلا قامَ سَيِّدٌ

قَؤُولٌ لِما قالَ الكِرامُ فَعُولُ

على خطى ثابتة

في 5 شوال 1319ه، دخل الملك عبدالعزيز الرياض، وبدأ في التوحيد والتأسيس. والمملكة تسير على خطى ثابتة، وتتقدم نحو الأمام بسرعة، تسابق الزمن، وتسبق بإنجازاتها – العصر.

وبعد تمام الوحدة، انطلقت الدولة الفتية بسرعة إلى العالمية، في تطور مذهل. في وقت كان العالم منشغلا بالحرب العالمية الثانية. وكانت العلاقات الدولية على المحك، بعد بروز دول جديدة، منتصرة في الحرب، وأخرى منهزمة.. كان الجميع متأثرا بنتائج الحرب، بعد أن عاشوها سنوات.

الفرق، بين حروب الملك عبدالعزيز، والآخرين في حرب التناحر بين القوى العالمية، أن الملك عبدالعزيز كان يخوضها لتوحيد مجتمع من شتات، وجمعه على قلب رجل واحد، وتحت راية واحدة.

تلك الأحداث التي مرت على الملك عبدالعزيز - رحمه الله - في بداية التأسيس كانت في غاية الخطورة والحساسية، وتؤكد نتائج هذه المرحلة، حنكة ومقدرة المؤسس في التعامل مع الأحداث الجسام ( وهل هناك أكبر من حرب عالمية توافقت في التوقيت بحروب تكوين دولة ؟!)..

لم يسبق، في التاريخ أن شهد بهكذا حالة.

وأرست الدولة الحديثة (المملكة العربية السعودية) قواعدها لتنطلق، ولتساهم بفعالية بسياستها الحكيمة المتزنة؛ في استقرار العالم وعودة الأمن والحياة الطبيعية والرخاء للشعوب.

وهكذا قدر المملكة أن تكون صمام أمان ليس في المنطقة فقط، بل في العالم؛ باعتدالها وحكمتها وسلامة الرأي ووضوح الرؤية، وقوة الطرح والمعالجة.

هذا التميز الدبلوماسي ألقى بزمامه إلى الراحل الأمير سعود الفيصل بعد وفاة والده الملك فيصل – رحمه الله – في ٢٥ مارس، ١٩٧٥.

ما يقرب من 117 عاماً – عمر الدولة السعودية الثالثة/ المملكة العربية السعودية. منذ التأسيس إلى اليوم.. والسياسة تسير على خط واحد. متطور بكل إيجاب، لصالح المملكة والأمتين العربية والاسلامية، وأخيار العالم؛ على مدى هذا التاريخ. وستستمر على نفس المنهج (استقرار الحكم.. تأكيد لثبات السياسة)، وبمشيئة الله تعالى؛ إلى مزيد في تطور العلاقات مع العالم، والمساهمة بفعالية لاستقرار دول العالم وسلامة وأمن وخير الشعوب في أصقاع الدنيا.

العالم لا ينسى الكبار

يوم الخميس 22/ 9/ 1436ه أعلن الديوان الملكي عن وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، في الولايات المتحدة الأميركية.

ونقل جثمانه في موكب مهيب، ووصل إلى جدة بعد ظهر (السبت) ليصلى عليه في مكة المكرمة عقب صلاة عشاء اليوم نفسه (أمس) ونقلت وسائل الاعلام وصول الجثمان/ صور مهيبة تذكر برجال هذه الدولة الكبار، ممن رحلوا وتركوا أثرهم الكبير على الوطن والمواطن وعلى العالم.

ردود الفعل كبيرة، وبعض المتابعين، لم يتخيل أن الفقيد وزير، ولكن المتابع بمعرفة وعلم يدرك من هو سعود الفيصل، ومن هي المملكة العربية السعودية.

وكما ذكرت وسائل الإعلام، وأجمعت عليه صحافتنا، أن «السعودية تشيع فقيدها الفيصل.. والعالم يعزي».

وجاءت كلمات السياسيين/ والدبلوماسيين، من القلب، ومعبرة عن أجزاء من الواقع:

اختار منها ما يعبر عن ذلك الحدث.. فمما قالوا عن الفيصل:

وزير الخارجية الجبير قال: «أسس مدرسة متفردة في السياسة والدبلوماسية بثقافته الموسوعية وحكمته وذكائه المتقد، وقدرته التفاوضية العالية، وتفانيه منقطع النظير في خدمة الدين والوطن وقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وخدمة الأمن والسلم العالميين».

وقالوا عنه، إنه مثال ل «التفاني والعطاء والعمل المتواصل في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية».

كما قالوا عن سعود الفيصل رحمه الله- «ساهم بجهده ووقته في مواجهة الكثير من التحديات والتهديدات واستطاع بما عرف عنه من حنكة وحكمة ان يجنب المملكة الكثير من سلبيات تلك الأحداث والأزمات».

و»أفنى عمره من أجل الحفاظ على مكانة المملكة الإقليمية والدولية، فكان رمزاً للأمانة والعمل الدؤوب».

و»فقدنا قامة سياسية مهمة في وطننا العربي».

«كان رجلاً بقامة دولة، جمع المجد من كل أطرافه، وحاز احترام العالم أجمع، بما تمتع به من خلق رفيع ومقدرة دبلوماسية فائقة وقوة في الحق».

هذه بعض دلالات السياسة السعودية تتمثل اليوم في قامة، رحلت، وتبقى السعودية شامخة، بسياستها الثابتة، ورؤاها النبيلة الواضحة.