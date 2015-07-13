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القمامة والمرور تتصدر شكاوى مواطنى الإسكندرية على هاشتاج "شارك"

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القمامة والمرور تتصدر شكاوى مواطنى الإسكندرية على هاشتاج "شارك" القمامة والمرور تتصدر شكاوى مواطنى الإسكندرية على هاشتاج "شارك"
تصدرت مشكلة القمامة المتراكمة فى شوارع الإسكندرية، قائمة شكاوى المواطنين إلى هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، الذى بدأ التواصل المباشر مع مواطنى الإسكندرية على هاشتاج "شارك" على صفحة "عيش الإسكندرية" والمخصصة لتلقى مقترحات ومطالب المواطنين فى التنمية والنهوض بالمحافظة.

ويتم التواصل المباشر بين المواطنين ومحافظ الإسكندرية كل يوم أحد من الساعة 2 إلى 4 عصرا، وجاءت شكاوى المواطنين فى عدة مجالات أهمها مشكلة القمامة وازدحام المرور ومخالفات المبانى، والصرف الصحى وإصلاح الطرق، خاصة الداخلى منها، ومشكلة الباعة الجائلين والأطفال المتسولين.

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