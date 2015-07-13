مديرية أمن الغربية تسدد ديون سائق وزوجته محبوسين فى قضايا تبديد

سدد قسم حقوق الإنسان بمديرية أمن الغربية برئاسة العميد مجدى سعد الدين يسرى، ديون سائق وزوجته مقيمان قرية كفر كلا الباب مركز السنطة، والمحبوسين فى 3 قضايا تبديد حيث تم سداد قيمة الغرامة والبالغ قيمتها 10 آلاف جنيه.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية وكتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن رقم 1780بتاريخ 10/4/2015 لوضع آليات لمعالجة مشكلة تكدس السجون، من بينها تفعيل القرار بالقانون رقم 49 لسنة 2014 باستبدال عقوبة الحبس البسيط لمدة لا تتجاوز 6 أشهر بأعمال المصاريف، وكذلك دراسة حالات الغارمين والعمل على مساعدتهم فى سداد ديونهم.

وأجرى قسم حقوق الإنسان بمديرية أمن الغربية، التحريات حول "السيد العزب رجب شعير 42 سنة سائق" وزوجته "أمانى رمضان السيد زيدان 35 سنة ربة منزل"، والمحبوسين على ذمة القضايا أرقام 31589 جنح مركز السنطة لسنة 2012، والقضية رقم 31590 جنح المركز لسنة 2012، والقضية 18366 جنح المركز لسنة 2011 (تبديد).

وسدد قسم حقوق الإنسان بالتنسيق مع بعض منظمات المجتمع المدنى مبلغ 10 آلاف جنيه المبلغ المستحق للمتهمين وقررت النيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة.