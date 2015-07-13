محافظ الشرقية: كل مكان فى المحافظة به ثروة مهدرة تحتاج لاستثمارها

قال محافظ الشرقية الدكتور رضا عبد السلام إن كل مكان بالمحافظة فيه ثروة مهدرة تحتاج إلى تفعيل الاستفادة منها، مؤكدا أنه ستتم إعادة توزيع الكفاءات على مستشفيات المحافظة، وخاصة مستشفى التأمين الصحى بالعاشر، وأن كل المستشفيات بها ندرة فى الكفاءات رغم أن الشرقية بها اكتظاظ بالكفاءات.

وقال المحافظ فى تصريحات خاصة لليوم السابع على هامش زيارته مساء أمس لمدينة العاشر من رمضان لحضور حفل تكريم حفظة القرآن الكريم، أنه يبحث مع وزير الأوقاف تغذية مستشفى التأمين الصحى وتطوير إمكانياتها.

وقال المحافظ خلال زيارته لمقر مشروع جمعية الصناعات الصغيرة بمجمع تبارك الصناعى بالمنطقة الصناعية بى إن، عقب مغادرته حفل تكريم حفظة القرآن، أن الواردات المصرية من الخارج 80% صناعات مكملة وأن مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالعاشر سيدعم هذه الصناعات.

وأكد كل من جمعة البرماوى والدكتور مجدى شرارة قيادات الجمعية، أن مشروع الصناعات الصغيرة والمتوسطة سيجعل مدينة العاشر من رمضان مجمع صناعات متكامل، حيث أن العمالة فى وحدات الانتاج بالجمعية توفر عمالة حرفية وصناعات حرفية تعمل على جذب العمالة فى تصنيع كل شىء.

ومن جانبه، طالب الدكتور محمد الزاهد رئيس مجلس ادارة جمعية الصناعات الصغيرة محافظ الشرقية بضم مساحة 40 ألف متر إلى مساحة الجمعية لزيادة عدد الوحدات الإنتاجية بها، والتى ستستوعب 120 وحدة إنتاجية ستوفر أيضا فرص عمل لأبناء العاشر، وبدوره أكد المحافظ أنه سيتم بحث الأمر وعمل مذكرة بصيغة الخطاب.