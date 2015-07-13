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بالصور.. محافظ الشرقية يكرم حفظة القرآن بالعاشر من رمضان

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كرم الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، حفظة القرآن الكريم مساء أمس بنادى الصفوة بالعاشر من رمضان، وخاصة للفائزين الخمسة الأوائل من كل مستوى، ومنح الجائزة الأولى للفائز فى المستوى الأول رحلة عمرة وباقى الفائزين العشرين تم منحهم هدايا مالية قيمة تصل إلى 35 ألف جنيه.

ووعد المحافظ، خلال حفل التكريم بحضور رئيس جهاز العاشر الدكتور عصام بدوى وبعض مرشحى مجلس الشعب وأعضاء حزب الوفد وعلى رأسهم محمد مصطفى شردى والدكتور محمد الزاهد، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أنه سيتم تكريم الفائزين مرة أخرى بمقر المحافظة ومنحهم جوائز، لأن القرآن الكريم ينور قلوب الطلائع والجوائز تحفزهم على الاستمرار فى طريقهم.

وفى سياق الاحتفالية قال الشيخ عبد العزيز يوسف، المشرف العام على المسابقة، إن فعاليات المسابقة تمت بمسجد العشيرة المحمدية بالمجاورة الثالثة بمدينة العاشر، وبإشراف كامل من إدارتى الأوقاف والأزهر الشريف بالمدينة، وشملت المسابقة أربعة مستويات، المستوى الأول فى حفظ القرآن الكريم كاملاً، والمستوى الثانى حفظ ثلاثة أرباع القرآن، والمستوى الثالث حفظ نصف القرآن، والمستوى الرابع حفظ ربع القرآن.

يذكر أن مسابقة القرآن الكريم الجائزة الأولى فى حفظ القرآن الكريم كاملاً على رحلة عمرة وجوائز مالية قيمة للفائزين بمستويات المسابقة الأربعة للفائزين.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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