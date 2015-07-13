بلاش أفورة فى التنظيف للعيد.. 6 مخاطر للإفراط فى استخدام الكلور

ونحن على أعتاب عيد الفطر، تبدأ روائح المنظفات والكلور وغيرها تتطاير من المنازل، وتبدأ السيدات حملات التنظيف الشاملة للمنازل.

حذرت الدكتورة نيفين رضا أخصائى أمراض الباطنة من بعض العادات غير الصحية التى تمارسها بعض السيدات أثناء تنظيف المنازل، خاصة فى مواسم الأعياد، وأهمها على الإطلاق الإفراط فى استخدام الكلور الخام فى تنظيف الأرضيات والحوائط والمطابخ وأغراضها.

ولذا ذكرت أخصائية الباطنة مجموعة من الأخطار المحتملة للإفراط فى استخدام الكلور بأنواعه فى التنظيف

1. الكلور تتطاير منه رائحة نفاذة للغاية تبعا لدرجة تركيزه، وهو ما يجعل السيدة عرضة لضيق التنفس وصعوبة التنفس.

2. ضار لمرضى الصدر والحساسية وحساسية الأنف وحساسية الجيوب الأنفية.

3. تركيبة الكلور القوية تجعل الجلد عرضة للالتهابات الجلدية والتورمات.

4. المواد الكاوية فى الكلور تساعد على الإصابة بالاحمرار والفقاقيع الجلدية.

5. الكلور يزيد من جفاف الجلد وتشققاته، وضعف ترطيبه.

6. الكلور يزيد من الشعور بالحكة والرغبة فى الهرش.