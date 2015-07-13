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عمارة الحرمين تتصدر أولويات القيادة.. وضيوف الرحمن يثمنون جهود الملك سلمان

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    خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - رعاه الله - يدشن خمسة مشروعات ضمن التوسعة الثالثة للحرم المكي، في مناسبة إسلامية تاريخية، شهدها العالم في ليلة مباركة من ليالي رمضان هذا العام - مساء أمس الأول.

شملت: المبنى الرئيسي، والساحات، والأنفاق، ومبنى الخدمات، والطريق الدائري.

وأعلن وزير المالية عن تدشين ما تبقى من مشروعات المرحلة الثالثة العام المقبل في التوقيت نفسه، وتعد هذه التوسعة، هي الأضخم في تاريخ المسجد الحرام، والأفخم في هندسة البناء، مع الخدمات رفيعة المستوى.

المشروعات في الحرمين الشريفين، التي يشهدها عن قرب، ضيوف الرحمن هذا العام، سواء الحجاج أو المعتمرين أو الزوار، تجد صدى كبيراً في نفوسهم، ولا تقل اعتزازا وإكبارا في نفوس بقية المسلمين في أصقاع الدنيا.

ومن خلال ردود الفعل التلقائية التي رصدتها "الرياض" وأحاديث المعتمرين والزوار.. يثمن الجميع جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - في عمارة الحرمين، والصرف بسخاء، وتسخير كل الإمكانات الضخمة على التوسعات، والخدمات المميزة من أجل راحة الحاج والمعتمر والزائر.

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