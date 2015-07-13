خادم الحرمين يبحث مع رئيس وزراء باكستان تطورات الأحداث الإقليمية والدولية

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر الصفا بمكة المكرمة اجتماعاً أمس مع دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية نواز شريف.

وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين ومناقشة تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير المالية الباكستاني محمد إسحاق دار.

من جهة أخرى، استقبل خادم الحرمين في قصر الصفا بمكة المكرمة مساء أمس صاحب السمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر والوفد المرافق له.

ونقل سموه لخادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال تعازي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين المشرف على الشؤون الخارجية رحمه الله سائلاً الله عز وجل المغفرة والرضوان للفقيد.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - عن شكره وتقديره على تعازيهم ومواساتهم في الفقيد رحمه الله.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

كما حضره من الجانب القطري معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، ومعالي وزير الخارجية الدكتور خالد بن محمد العطية.

وتسلم خادم الحرمين رسالة تعزية من فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقه رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين المشرف على الشؤون الخارجية رحمه الله.

وسلم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين معالي رئيس مجلس الأمة الجزائري الأستاذ عبدالقادر بن صالح خلال استقباله أيده الله له ولمرافقيه في قصر الصفا بمكة المكرمة قبل مغرب أمس.

كما استقبل - أيده الله - دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية نواز شريف والوفد المرافق له.

واستقبل الملك المفدى معالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري.

وعبر الجميع عن تعازي دولهم في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله - سائلين الله عز وجل المغفرة والرضوان للفقيد.

وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - شكره للجميع على مشاعرهم الأخوية الصادقة داعياً الله أن يرحم الفقيد وأن يسكنه فسيح جناته.

وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع خادم الحرمين الشريفين رعاه الله.

حضر الاستقبالات ومأدبة الإفطار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، صاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود، أصحاب المعالي الوزراء.