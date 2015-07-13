ليبيا على «طريق العودة» إلى الاستقرار

يضع الاتفاق الاممي الذي وقعه بالاحرف الاولى بعض اطراف النزاع في ليبيا، البلاد على طريق طويل وشاق قبل الوصول الى حل نهائي للصراع على السلطة الذي قتل فيه المئات وجعل دولة ما بعد الثورة دولتين.

ورغم غياب المؤتمر الوطني العام، الذراع التشريعية للسلطات الحاكمة في العاصمة طرابلس واحد الاطراف الرئيسيين للنزاع، عن التوقيع، الا ان هذه الخطوة تمثل اول اختراق سياسي فعلي لجدار الازمة المتواصلة منذ اغسطس 2014.

وقال عثمان بن ساسي الناشط السياسي والعضو السابق في المؤتمر الوطني العام لوكالة فرانس برس الاحد "حدث امر ايجابي في المغرب. المؤتمر لم يحضر، لكن اطرافا في الصراع اقروا بالاحرف الاولى اتفاقا سياسيا، وهذا يعتبر بمثابة اختراق".

واضاف "البلاد تتخبط منذ عام، والدولة التي ولدت بعد الثورة اصبحت دولتين. ليبيا بحاجة الى توحيد مؤسساتها عبر حكومة وحدة وطنية لانهاء هذا الانقسام، وتوقيع الاتفاق يضع البلاد على هذا الطريق، لكنه طريق لا يزال طويلا وشاقا".

وفي ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الاطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في 2011، حكومة ومؤتمر وطني انتهت ولايته هو بمثابة برلمان ومقرهما طرابلس الخاضعة لسيطرة قوات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا"، وبرلمان وحكومة يعترف بهما المجتمع الدولي ومقرهما مدينتا البيضاء وطبرق في الشرق.

ويتنازع الطرفان السلطة وتدور يوميا بين القوات الموالية لهما معارك في العديد من المدن والبلدات خلفت مئات القتلى منذ عام، بينما تسعى الامم المتحدة لانهاء النزاع عبر ادخال البلاد في مرحلة انتقالية تبدا بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وبعد اشهر من المحادثات، عقدت بعثة الأمم المتحدة مساء السبت (23,00 ت غ) حفلا لتوقيع اتفاق السلم والمصالحة بالاحرف الاولى بهدف إنهاء النزاع الليبي في منتجع الصخيرات السياحي جنوب العاصمة الرباط.

وحضر حفل التوقيع وفد برلمان طبرق المعترف به دوليا، وممثلون للمجالس البلدية لمدن مصراتة وسبها وزليتن وطرابلس المركز ومسلاته، اضافة الى ممثلين لاحزاب سياسية، وكذلك ممثلين للمجتمع المدني ونواب مستقلين ومنقطعين.

وقال برناردينو ليون المبعوث الأممي من أجل الدعم في ليبيا قبل التوقيع "ان اتفاق الصخيرات سيضع حدا للصراع الذي عم البلاد لشهور عديدة. هي خطوة واحدة فقط لكنها مهمة جدا على طريق السلام. سلام سعى جميع الليبيين منذ فترة طويلة لتحقيقه".

وأوضح أن "الباب يبقى مفتوحا لأولئك الذين اختاروا أن لا يكونوا هنا الليلة رغم أنهم لعبوا دورا حاسما في تطوير هذا النص"، مضيفا "أنا واثق بأننا سنقوم في الأسابيع المقبلة بتوضيح القضايا التي لا تزال مثارا للجدل".

كما قال بيان رسمي صادر عن البعثة الاممية للدعم في ليبيا ان "قبول أحد الأطراف للاتفاق مع تقديم تحفظات محددة، أمر متعارف عليه ويحفظ للأطراف حقهم في الاستمرار في التفاوض حول تلك التحفظات حتى التوقيع النهائي وإقرار الاتفاق".

واعلنت البعثة ارجاء مناقشة النقاط الخلافية حول المسودة الى حين مناقشة الملاحق المرتبطة بهذا الاتفاق، وذلك في جولات جديدة بعد عيد الفطر.

وكان المؤتمر الوطني العام قد أعلن الثلاثاء رفض هذه المسودة ل"غياب نقط جوهرية" فيها، مؤكدا رغم ذلك استعداده للمشاركة في جلسات جديدة للحوار في المغرب.

وفي رسالة موجهة الى ليون قبيل توقيع الاتفاق السبت، اوضح رئيس المؤتمر نوري ابو سهمين ان المؤتمر مستعد لارسال وفده من جديد للمشاركة في جولات للحوار على ان يكون الهدف "تقديم التعديلات" التي يراها مناسبة، او "بحث اسس والية جديدة".

ويتوقع ان يعلن المؤتمر العام موقفه من حفل توقيع مسودة الاتفاق، التي يرفضها تحالف "فجر ليبيا" المسلح، في مؤتمر صحافي يعقده في مقره في طرابلس لاحقا، بحسب دعوة وجهت الى الصحافيين.

في مقابل ذلك، رحبت الحكومة المعترف بها في بيان نشرته على صفحتها في موقع فيسبوك بتوقيع الاتفاق.

وكتبت "ان الحكومة الليبية المؤقتة وهي تبارك لشعبها هذا الانجاز الكبير فانها تجدد دعوتها لكل الاطراف لتغليب مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وتناشدهم ان يكملوا السير بخطى ثابتة نحو اتفاق شامل يؤسس لولادة حكومة وفاق وطني".

ويذكر ان مسودة الاتفاق، ورغم توقيعها في الصخيرات، الا ان اقرارها رسميا من قبل السلطات المعترف بها لا يزال يحتاج الى تصويت داخل البرلمان في طبرق.

وأشرف على حفل التوقيع بالأحرف الأولى، بحسب مراسل فرانس برس، ليون، وصلاح الدين مزوار وزير الخارجية والتعاون المغربي.

وحضر الحفل السفراء والمبعوثون الخاصون الى ليبيا، والذين يمثلون كلا من فرنسا وأميركا وألمانيا وبريطانيا واسبانيا وايطاليا والبرتغال وتركيا ومصر وقطر والمغرب، اضافة الى ممثل الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

ورحب عدد من السفراء والمبعوثين الأوروبيين بالتوقيع على وثيقة الاتفاق السياسي الليبي، بمدينة "الصخيرات" المغربية، واصفين الخطوة بالحاسمة من أجل صالح ليبيا ومستقبلها.

وجاء في بيان مشترك للسفراء والمبعوثين الخاصين لكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمغرب والبرتغال وروسيا وأسبانيا وتركيا

والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية: إننا ندرك أن الشعب الليبي يرغب في السلام، والحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد حل حاسم للأزمة في البلاد.

وأشار البيان إلى أن الذين يعيقون هذه العملية عن التقدم، يختارون زعزعة الاستقرار في ليبيا وتعريضها لخطر المزيد من انعدام الاستقرار والتطرف، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتشجيع كافة الأطراف الفاعلة الليبية على الانتهاء من مسودة الاتفاقية، وتقديم مساعدات واسعة النطاق لليبيا دعماً لحكومة وفاق وطني موحدة.

من جانبه رأى وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، أن توقيع أطراف الحوار الليبي على الاتفاق المبدئي، أرقى ما يمكن التوصل إليه في ظل الظروف التي تعيشها ليبيا, واصفاً الاتفاق بأنه لحظة ميلاد جديد لليبيا.

وأوضح في كلمته عقب مراسم التوقيع، أن الاتفاق سيمكن من طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة بأبعاد تاريخية واستراتيجية كبرى، ليس لليبيين فحسب بل لمنطقة المتوسط.. وتعني القارتين الأفريقية والأوروبية وشمال إفريقيا والعالم العربي والعالم ككل، وذلك بفعل الترابط في مختلف المجالات.

وأكد مزوار، دعم بلاده للجهود الدولية والأممية وكذا الليبية في تجاوز الأزمة , لافتاً إلى أن المغرب يبقى محترماً لاستقلالية القرار الليبي بما يخدم السلم والازدهار لهذا البلد الشقيق وللمنطقة ككل.