أخبار عاجلة

الركنة الذاتية والتحكم من المنزل.. أفضل تقنيات السيارات بمعرض سيول -
مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
إحالة أمين شونة بنك التنمية بالزقازيق للجنايات بتهمة اختلاس 212 طن قمح -
ضبط 11 مشتبها به وتدمر عبوتين ناسفتين بسيناء -
«المحافظين» يفتتح مقر أمانته بالجيزة بحضور قرطام -
وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أعلن دعمه لتنمية الصعيد -
ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

غرفة شركات السياحة: 70% نسب إشغالات الفنادق خلال عيد الفطر

Google+ Print
غرفة شركات السياحة: 70% نسب إشغالات الفنادق خلال عيد الفطر غرفة شركات السياحة: 70% نسب إشغالات الفنادق خلال عيد الفطر
أكد محمد عبد الخالق ثروث رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة، انخفاض حجوزات السياحة العربية خلال فترة أجازة عيد الفطر المقبل، بسبب الأحداث التى شهدتها البلاد مؤخرًا، مشيرًا إلى أن حجوزات الفنادق والمنتجعات السياحية بشرم الشيخ والغردقة لا تتعدى نسبة 70% فى فترة العيد.

أعرب ثروت، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن أمله أن تسهم حجوزات المصريين فى رفع نسب الإشغال الفنادق، لتعويض انخفاض الحجوزات الأجنبية والعربية خلال العيد، مشيرًا إلى أن نتائج الحملة الترويجية التى قامت هيئة تنشيط السياحة بتدشينها فى السوق العربى بتكلفة تبلغ 5 ملايين دولار فى مايو الماضى، متوقفة على هدوء الأوضاع واستقرار المنطقة العربية ككل وليس المقصد السياحى المصرى فقط حتى تؤتى بثمارها.

وأضاف، أن السائح العربى لديه تخوفه من الأحداث الإرهابية التى وقعت مؤخرًا بالقاهرة وشمال سيناء، وهناك عزوف عن المدن السياحية المصرية، وأشار إلى أن عدد المقاعد المحجوزة بالطائرة التى تقوم شركته بتسييرها السبت المقبل من جدة إلى شرم الشيخ لا تزيد على 40 مقعدًا من إجمالى 144 مقعدًا.


>- "السياحة": حادث قنصلية إيطاليا سيؤثر سلبا على حجوزات السياحة العربية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365