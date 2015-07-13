غرفة شركات السياحة: 70% نسب إشغالات الفنادق خلال عيد الفطر

أكد محمد عبد الخالق ثروث رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة، انخفاض حجوزات السياحة العربية خلال فترة أجازة عيد الفطر المقبل، بسبب الأحداث التى شهدتها البلاد مؤخرًا، مشيرًا إلى أن حجوزات الفنادق والمنتجعات السياحية بشرم الشيخ والغردقة لا تتعدى نسبة 70% فى فترة العيد.

أعرب ثروت، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن أمله أن تسهم حجوزات المصريين فى رفع نسب الإشغال الفنادق، لتعويض انخفاض الحجوزات الأجنبية والعربية خلال العيد، مشيرًا إلى أن نتائج الحملة الترويجية التى قامت هيئة تنشيط السياحة بتدشينها فى السوق العربى بتكلفة تبلغ 5 ملايين دولار فى مايو الماضى، متوقفة على هدوء الأوضاع واستقرار المنطقة العربية ككل وليس المقصد السياحى المصرى فقط حتى تؤتى بثمارها.

وأضاف، أن السائح العربى لديه تخوفه من الأحداث الإرهابية التى وقعت مؤخرًا بالقاهرة وشمال سيناء، وهناك عزوف عن المدن السياحية المصرية، وأشار إلى أن عدد المقاعد المحجوزة بالطائرة التى تقوم شركته بتسييرها السبت المقبل من جدة إلى شرم الشيخ لا تزيد على 40 مقعدًا من إجمالى 144 مقعدًا.

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