رفع 251 مليون متر مكعب رمال مشبعة بالمياه بقناة السويس الجديدة

أكد المهندس وجدى زكى المدير التنفيذى لمشروع تكريك قناة السويس الجديدة، أن "أعمال التكريك بالتفريعة الغربية للقناة فى منطقة البحيرات الكبرى التابعة للتحالف البلجيكى الأمريكى ستنتهى آخر هذا الأسبوع، مشيرا إلى تسريح الكراكات التى أنهت أعمالها، حيث تم تسريح 12 كراكة من إجمالى 45 كراكة بدأت العمل فى المشروع من شهر أكتوبر 2014 ولمدة 9 أشهر متواصلة، ولم يتبقى سوى 24 يوما فقط على افتتاح القناة.

وكان تقرير صدر عن الجهاز التنفيذى لإدارة مشروع قناة السويس الجديدة قد أكد، نجاح الكراكات العاملة فى المشروع فى رفع 251 مليونا و192 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة 95.7%، حيث إن المستهدف رفعه هو 258 مليون متر مكعب.

وأشار التقرير اليومى لهيئة قناة السويس، إلى وجود 33 كراكة تعمل حاليا فى أعمال التكريك بقطاعات المشروع الثلاثة، خمس كراكات تابعة لهيئة قناة السويس تعمل بتفريعة البلاح نجحت فى رفع 13 مليونا و735 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة 91.1%، و21 كراكة تابعة للتحالف الإماراتى البلجيكى الهولندى تعمل فى المجرى الملاحى لقناة السويس الجديدة نجحت فى رفع 191 مليونا و357 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بالقناة الجديدة بنسبة 95.1%.

وأضاف التقرير، أن هناك سبع كراكات تعمل بالتفريعة الغربية للقناة فى منطقة البحيرات الكبرى التابعة للتحالف البلجيكى الأمريكى ونجحت فى رفع أكثر من 46 مليونا و100 ألف متر مكعب بنسبة 99.7%.

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