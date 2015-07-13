٥٥ مليون جنيه لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعى بالمحافظات

حصلت وزارة الإسكان على مبلغ وصل لنحو 55 مليون جنيه من بنك الاستثمار القومى، وذلك لتمويل مشروعات الإسكان الاجتماعى بالمحافظات، والإسكان الأولى بالرعاية، وذلك ضمن موازنة المشروعات التى أعدتها الحكومة للعام المالى الجديد.

كما تم تخصيص 210 ملايين جنيه لهيئة تعاونيات البناء، ومليون جنيه لإسكان القوات المسلحة، ومليون جنيه لإسكان الشرطة.

فيما تم تخصيص عدد ٥ ملايين جنيه للمشروعات بالوزارة، وذلك ضمن موازنة المشروعات وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبالنسبة لقطاع المرافق، حقق قطاع المرافق معدل نمو وصل لـ٣٪ من إجمالى الإنتاج المحل،ى حيث وصلت الموازنة المخصصة له 16.7 مليار جنيه.

وبما يتعلق بالصرف الصحى حقق معدل نمو وصل لـ5,3%، حيث تم تخصيص مبلغ 6.8 مليار جنيه.

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