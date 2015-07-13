لو بتعانى من حصوات الكلى ماتصومش الا باستشارة الطبيب وكل سبانخ ومكسرات

فى شهر رمضان يحرص الجميع على الصيام ولكن هناك بعض المرضى الذين لا ينصح بصيامهم لان الصيام يضر بحالتهم الصحية ويعرضهم للمضاعفات، كما أنه يجب عليهم اتباع بعض الإرشادات والنصائح فى حالة السماح لهم بالصيام من جانب الطبيب المعالج، ومن هؤلاء المرضى من يعانون من الحصوات الكلوية.

وحول هذا أرسلت قارئة تسأل أنها تعانى من الحصوات الكلوية وتريد أن تعرف ما عليها فعله أثناء شهر رمضان المبارك فى الصيام.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة رهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية أن مرض الحصوات الكلوية يرجع إلى أسباب عديدة منها التاريخ الوراثى فى العائلة، أو طبيعة الجسم التى تساعد على تكون للحصوات، أو إصابة الكلى ببعض المشكلات.

وتتابع أخصائية التغذية أنه ينصح لمرضى الحصوات الكلوية بعدم الصيام، لأنهم سيتأخرون فى تناول السوائل التى يحتاجها الجسم، وفى حالة الصيام قد تزداد حالتهم الصحية سوءا، خاصة فى أيام ارتفاع درجات حرارة الطقس.

وتضيف أخصائية التغذية العلاجية، أنه يجب على مريض الحصوات الكلوية الامتناع عن الصيام فى حالة ارتفاع درجات حرارة الطقس، وذلك يرجع إلى أن كمية البول تقل بدرجة ملحوظة.

وتؤكد أخصائية التغذية العلاجية، أنه ينصح مرضى الحصوات الكلوية بتناول كميات كافية من السوائل فى السحور، وتجنب التعرض للحر والمجهود أثناء النهار، وينصح بالإقلال من تناول اللحوم والسبانخ والمكسرات.