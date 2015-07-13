ديل بوسكي يصف كاسياس بأنه "أسطورة ريال مدريد الحية"

(إفى): وصف مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم، فيسنتي ديل بوسكي، حارسه الدولي إيكر كاسياس، لاعب بورتو البرتغالي الجديد، بأنه "أسطورة ريال مدريد الحية" وأيضا "بأنه مثال يحتذى به، وأنه يعيش من أجل كرة القدم".

وكتب ديل بوسكي مقالا في جريدة ماركا الإسبانية اليومية، بعد يوم من تأكيد إنتقال كاسياس إلى نادي بورتو، تحت عنوان: "كاسياس. أنت أسطورة ريال مدريد الحية".

وأكد مدرب منتخب لاروخا: "إيكر يشكل وسيشكل جزءا من تاريخ ريال مدريد، النادي الذي طالما تربى فيه منذ الصغر، والذي يرحل عنه الآن بعد تجربة دامت 25 عاما ذاد فيها عن عرين الفئات السنية المختلفة بالنادي".

وأضاف: "دون أدنى شك، إن تواجد إيكر كاسياس في الفريق الأول لريال مدريد، أعطى الأمان التام في هذا المركز ووفر على النادي الحاجة لعمل إحلالات كبيرة عند التعاقد مع حراس مرمى. مع كاسياس، كان هذا المركز في أيد أمينة".

وتابع ديل بوسكي كلامه: "هو مثال للعب كرة القدم". "مسيرته وبطولاته سواء مع النادي أو مع المنتخب يعبران عن كونه من الرياضيين النخبة. هو لاعب كرة القدم الذي يعيش من أجلها ولأجلها. يود الإستمرار في اللعب. بالنسبة له، كل مباراة تمثل تحديا جديدا يستحق أن تبذل من أجله الجهد".

واستعاد ديل بوسكي في مقاله مسيرة إيكر مع ناديه الملكي ومع المنتخب الإسباني طوال 25 عاما.

وأكد في نهايه مقالته: "إيكر على المستوى الشخصي شديد التواضع. وفي حقيقة الأمر تلك هي صفتة الأبرز لكل المقربين منه، ولكنه على المستوى المهني، فهو طموح إلى أبعد الحدود".

تجدر الإشارة إلى أن كاسياس إنتقل إلى صفوف بورتو البرتغالي قادما من ريال مدريد لمدة موسمين مقبلين، مع وجود شرط بتمديد عام آخر.

وخاض كاسياس مع ناديه الملكي 725 مباراة وساهم في الفوز بسبعة عشرة لقبا محليا وقاريا ودوليا.